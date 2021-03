Norme contro lo smog: a Fossano divieto di circolazione ai veicoli Euro 2

Viste le misure adottate dal Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, in materia di disposizioni straordinarie sulla qualità dell’aria, a Fossano cambiano le regole per la circolazione di alcuni veicoli.



L’ordinanza del sindaco Dario Tallone è pubblicata sul sito del comune.

Per la circolazione veicolare è riportato quanto segue.



Per quanto riguarda le limitazioni permanenti, è vietata la circolazione di tutti i veicoli Euro2 nel centro abitato di Fossano. L'area verrà indicata dagli appositi cartelli stradali con la dicitura "Inizio centro abitato". Si ricorda che i divieti avranno efficacia solo nel momento in cui la segnaletica verrà posizionata. In tale zona tutti i veicoli con omologazione inferiore o uguale ad Euro2 non potranno circolare, esclusi da questa limitazione sono i mezzi di: Forze dell’ordine, Protezione Civile, Soccorso stradale, Vigili del Fuoco, raccolta rifiuti, i mezzi per il trasporto disabili o per coloro che devono recarsi in strutture sanitarie locali. Avranno la deroga anche le frazioni e tutti coloro che devono raggiungere il parcheggio di attestamento.



L’ordinanza prevede anche misure più restrittive, ma temporanee, nel caso in cui si abbia un’allerta “arancio” sempre in merito alla qualità dell’aria. Tali misure prevedono anche il divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni, dei veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3, 4 e 5. Se l’allerta invece dovesse diventare “rossa”, quindi di 2’ livello, entrerebbe in vigore il divieto di transito dei veicoli commerciali con omologazione uguale o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi e il divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali con omologazione uguale ad Euro 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni.