Racconigi: il 27 e il 28 marzo si vaccina al Palazzetto dello Sport

Saranno 300 gli ultra 80enni che riceveranno le dosi nei due giorni di vaccinazioni al Palazzetto dello Sport di Racconigi. 240 riceveranno l'sms in cui sarà specificata l'ora di convocazione, gli altri 70 "non trasportabili" saranno sentiti dal Comune per definire lo spostamento.

Le somministrazioni saranno eseguite sabato 27 e domenica 28 marzo dal centro mobile del distretto nord ovest dell’Asl Cn1.

La somministrazione del vaccino anticovid sarà affidata ai medici di famiglia, mentre per l’organizzazione degli accessi interverrà la Protezione Civile e la Croce Rossa di Racconigi.