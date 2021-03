Accusato di non aver smaltito il letame come da ordinanza sindacale: assolto

Si è conclusa con un’assoluzione per tenuità del fatto la vicenda portata in esame al tribunale di Cuneo che trae le sue origini dal 2018, quando una donna milanese aveva deciso di aprire una struttura adibita al benessere degli animali. Accogliendo i piú bisognosi o strappati alla vivisezione, la sua missione infatti era proprio quella di preservare il loro benessere e salute.

Da quel momento peró, sono iniziate alcune schermaglie tra vicini, sfociate in un processo e querele. In quell’occasione, il primo cittadino di San Michele Mondovì aveva emesso alcune ordinanze: “dal rifiugo, entro 48 ore, devono essere rimossi i cumuli di letame e spostati letame a 50 m dall’abitazione”. Ma la donna, secondo l’accusa da cui poi è stata assolta il settembre scorso, non avrebbe adempiuto all’obbligo.

Imputato in tribunale, fino a qualche giorno fa, era il marito, il cui capo di imputazione è analogo a quello della moglie. A seguito di alcuni controlli effettuati il gennaio 2019 presso, era stato trovato “un grande cumulo di letame a meno di 50 metri dall’abitazione”.

In quell’occasione, la titolare del rifugio, aveva detto che “essendo di un cavallo singolo, non era necessaria avere una concimaia”, in quanto, come riferito da un teste “la si richiede per due bovini o capi equivalenti”.

L’uomo è stato assolto per tenuità del fatto.