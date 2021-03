Uova di Pasqua in dono ai pazienti dell’Oncologia di Verduno

"Il nostro augurio per tutti è quello di trovare una 'sorpresa' non soltanto nell’uovo, ma in ogni giorno della nostra vita. Una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ci ha riservato".



E’ il benaugurante messaggio che arriva dall’Oncologia dell’ospedale di Verduno in vista delle imminenti festività pasquali.

E’ proprio in quest’ottica che da oggi in reparto è iniziata la distribuzione a tutti i pazienti degli ovetti pasquali donati dalla "Baratti & Milano" di Bra e alla stretta collaborazione con l’associazione braidese "Noi come Te".