Giochi inclusivi a Castagnole delle Lanze con il cinque per mille

Grazie ai contributi del cinque per mille ricevuti per il 2020, integrati con fondi municipali, il Comune di Castagnole delle Lanze ha acquistato una serie di pannelli ludici inclusivi e una combinazione gioco, denominata biplano, già posizionati nel cortile della scuola per l’infanzia Ruscone Valle.



«Anche per quest’anno», spiega il sindaco castagnolese, Carlo Mancuso, «è stata confermata la possibilità per i contribuenti di destinare il cinque per mille delle trattenute Irpef per finanziare le attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza». Il Comune di Castagnole delle Lanze ha stabilito che le somme raccolte saranno destinate a progetti e iniziative sociali a favore delle fasce più deboli.