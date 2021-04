A Terme di Valdieri iniziata la costruzione del guado sul Gesso, l'unica via per salvare l'estate

In questi giorni, a seguito della rimozione del ponte in frazione Terme di Valdieri, si sta predisponendo il guado per ripristinare il collegamento con i parcheggi e le attività turistiche. Avanti tutta, e grazie alle imprese che ce l’hanno messa tutta per anticipare le tempistiche dei lavori! #tempestaalex #valdierivalasco #valdieriterme #valdieri #vallegesso

Lo scrive il Comune di Valdieri sulla pagina Facebook, mostrando l'avanzamento dei lavori, che procede speditamente. Lo scorso 1° aprile Targatocn era salito in frazione Terme, fermandosi proprio lì, dove il ponte era crollato lo scorso 2 ottobre, spazzato via dalla furia del Gesso, nel giorno dell'alluvione. Il ponte abbattuto c'era ancora e si stava predisponendo l'area per la collocazione del guado provvisorio.

In meno di due settimane ciò che restava del ponte è stato portato via e si stanno mettendo i grandi tubi di cemento, che faranno da base al passaggio verso l'area turistica e ricettiva della frazione.

Si tratta di qualcosa di provvisorio. Per il ponte definitivo, che costerà circa 1,3 milioni di euro, bisognerà aspettare il 2022, sempre che i fondi arrivino. Le ditte che hanno lavorato e continuano a lavorare sono infatti, per ora, state pagate con i soldi del Comune. Ma per rimettere in sicurezza l'area servono contributi eccezionali, che il territorio sta ancora aspettando.

Nel frattempo si tampona, per consentire alla stagione estiva di poter partire. Il guado sarà probabilmente a senso unico alternato.