Tampona un'auto con due donne a bordo e se ne va: il tribunale di Cuneo lo condanna per omissione di soccorso

È successo nel settembre 2018 all’intersezione tra Via Vecchia e Corso Francia a Cuneo, due donne, mamma e figlia, a bordo della loro auto sono state tamponate da un conducente a bordo di un Suv che non fermandosi sul posto, ma qualche metro più in là, ha poi proseguito la sua corsa. L’uomo era imputato al tribunale di Cuneo con l’accusa di omissione di soccorso.

“Qualche giorno dopo mi ha contattata un ragazzo che aveva inseguito il conducente prendendogli il numero di targa- ha raccontato una delle donne- io me la sono cavata con 5 giorni di prognosi, mia mamma invece ha riportato più strascichi, anche perché l’impatto è avvenuto sulla parte posteriore destra, lato passeggero, quindi lei è stata maggiormente colpita. La sera in cui la Polizia ha individuato soggetto, lui si è presentato a casa nostra qualche giorno dopo l’incidente. Era in compagnia di un ragazzo che ha detto essere suo nipote. Ci ha chiesto scusa e si è offerto di aiutarci coprire spese. Poi hanno contattato mio padre e non hanno raggiunto accordo, ma nessuno ha più fatto sapere nulla”.

Il giudice ha condannato in primo grado l’imputato a 9 mesi di reclusione, con sospensione condizionale pena e disposto la sospensione della patente per 1 anno e mezzo , oltre al pagamenti della sanzione amministrativa.