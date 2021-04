Scontro tra tre auto a San Michele Mondovì, statale 28 chiusa al traffico per un paio di ore

Questa mattina, giovedì 29 aprile, si è verificato un incidente sulla statale 28 “del Col di Nava” a San Michele Mondovì. Per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Mondovì, dei carabinieri e dell'emergenza sanitaria.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico al km 41,100, in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11

Nuovamente regolare il transito sulla statale 28 “del Colle di Nava” in seguito al sinistro a San Michele Mondovì.