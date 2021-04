Racconigi: dopo un lungo stop, il Centro Cicogne riapre ai visitatori [VIDEO E FOTO]

Era il 1985 quando, in collaborazione con la Lipu, Bruno Vaschetti si è recato in Svizzera per riportare 15 cicogne a Racconigi: sono nati 1300 piccoli in 35 anni di attività del Centro Cicogne. Oggi è l’area con la più alta concentrazione di tutta Italia, con 43 nidi sparsi nella provincia di Cuneo.

Il 2020 è stato però un anno difficile per il Centro Cicogne, senza visitatori e soprattutto senza le gite scolastiche nel periodo primaverile, difficoltà che si sono riversate sul CRAS dove paradossalmente si è registrata un’impennata di recuperi di animali selvatici: “Abbiamo avuto 150 uccelli in più - spiega Gabriella Vaschetti, responsabile scientifico del CRAS - Abbiamo avuto un record di fino a 550 animali in degenza”.

Il Centro riceve piccoli contributi regionali, ma è gestito dal Centro Cicogne “Essendo chiusi per quasi due anni è stato un periodo difficile”.

Oltre al 5x100, diverse sono state le campagne di raccolta fondi private organizzare a sostegno di questa importante realtà, insieme all’attivazione della Convezione per la protezione della fauna omeoterma da parte dei Comuni del territori: “Siamo grati al Comune di Racconigi e ai comuni limitrofi per aver stipulare queste convenzioni”

“E’ un tassello della città patrimonio storico artistico con il patrimonio naturale. La realizzazione della pista ciclabile ci consentirà di raggiungere il Centro Cicogne” commenta il sindaco Valerio Oderda “Ci auguriamo che siano attivate tante altre strutture come questa”.

Oggi, al Centro è periodo migratorio e le cicogne sono già arrivate dall’Africa, i visitatori quindi potranno ammirarle insieme ad altre specie più o meno rare. “Abbiamo un nuovo percorso didattico - aggiunge Vaschetti - con all’interno un grande nido da 28 sedute, che può essere scelto come luogo di riflessione. Abbiamo migliorato la cartellonista bilingue e attivato nuovo percorso virtuale con QR code”

Le visite ripartiranno dal mercoledì alla domenica.