Saluzzo, "Enel distribuzione" cambia idea sulla chiusura della sede locale

« ”Enel distribuzione” cambi idea sulla chiusura della sede di Saluzzo e sull’accorpamento a Savigliano, perché questa decisione rischia di provocare gravi disservizi per i cittadini del Saluzzese, in particolare nelle valli ».

Lo dichiara la Consulta dei sindaci del Saluzzese che si è confrontata sull’argomento nei giorni scorsi. La notizia arriva alla vigilia del Primo maggio, Festa nazionale del Lavoro, e c’è il pericolo che abbia pesanti ripercussioni proprio sui lavoratori, sia su quelli di «Enel distribuzione» che dovranno cambiare sede, sia per tutti gli utenti del colosso italiano dell’energia che richiedono gli interventi e i servizi e si ritroverebbero con una sede più distante, con tempi più lunghi sia per le riparazioni, sia per raggiungere la sede stessa.