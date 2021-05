Spazzamondo sabato 5 giugno: "Buschesi, iscriviamoci in tanti"

Anche Busca partecipa a “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Coordinamento provinciale della Protezione civile, Anci Piemonte, Uncem e Cooperativa Erica.

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i buschesi potranno contribuire attivamente alla pulizia del territorio comunale. Occorre iscriversi compilando il modulo sul sito www.spazzamondo.it entro giovedì 3 giugno.



“A Busca non siamo nuovi ad iniziative di questo tipo – dice l’assessore all’Ambiente Diego Bressi – organizzate in genere dal Comune insieme con le scuole cittadine e la Protezione civile.

Ora cogliamo molto volentieri l’occasione proposta dalla Fondazione CRC, che si rivolge a tutti i cittadini, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva da parte di tutti, per salvaguardare il decoro degli spazi comuni, il paesaggio e l’ambiente.

Abbiamo già raccolto immediatamente la disponibilità a collaborare all’organizzazione da parte della Protezione civile e di Lions club Busca e Valli e Busca&Verde e cercheremo di coinvolgere anche le scuole e le altre associazioni cittadine.

L’invito va a tutti coloro che hanno la possibilità di darci una mano, anche come un bel segnale di ripresa e verso la fine della pandemia. Iscriviamoci in tanti”.



Il 5 giugno dalle ore 9.30 sarà aperto nell’ala di piazza Santa Maria il punto di distribuzione dei kit personalizzati, composti da sacchetti per la raccolta dei rifiuti, guanti, pinze, t-shirt e cappellino.