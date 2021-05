I coordinatori Hellman e Giovannini ai banchetti di Alba e Cuneo per incontrare i cittadini

Il coordinatore provinciale Francesco Hellmann con la coordinatrice Marta Giovannini, membro anche del direttivo nazionale di Italia Viva, saranno presenti ai banchetti organizzati dal Partito nelle due principali città di Alba e Cuneo per incontrare i cittadini e tesserare chi lo desidera.



Ad Alba il banchetto sarà presente domenica 23 maggio dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Savona oggi p.zza Michele Ferrero, mentre a Cuneo sabato 24 maggio dalle 15 alle 19 in Piazza Galimberti angolo via Roma.



"Finalmente si torna fra la gente perchè la politica è, soprattutto, contatto umano e confronto diretto" dichiarano i due coordinatori che, per un mese, non hanno potuto organizzare iniziative sul territorio, avendo contratto purtroppo il Covid e quindi trovandosi in isolamento obbligatorio.



Presto comunicheremo anche la data delle nostre iniziative a livello provinciale per la Primavera delle idee con focus speciale su sanità per il 7 giugno con l'onorevole Fregolent. I coordinatori stanno lavorando anche ad un incontro specifico sul rilancio del turismo.