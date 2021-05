Il cordoglio di ACIT per Bartolomeo Torrengo, membro del direttivo cuneese

L’ACIT, rappresentata dal Presidente provinciale Gabriella Tomasi e dal segretario provinciale Fabrizio Civallero, cui si uniscono le parole del Presidente nazionale di Assotrasporti, Secondo Sandiano, a una settimana dalla scomparsa di Bartolomeo Torrengo, conosciuto come “Meo”, lo ricorda con affetto per la passione dimostrata nelle attività dell’associazione.



Come membro del direttivo ACIT, Associazione Cuneese Innovazione nel Trasporto, e associato Assotrasporti, Meo si è sempre impegnato in prima persona nella tutela della categoria, distinguendosi per la grinta con la quale segnalava le problematiche degli autotrasportatori locali e partecipava alle iniziative proposte.



Gabriella, Fabrizio, Secondo e tutto il direttivo ACIT si uniscono al cordoglio della famiglia Torrengo.



ACIT - Assotrasporti