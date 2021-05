Un parco giochi rinnovato a San Defendente di Cervasca con il contributo di Merlo Group Aps

E’ stato inaugurato nella giornata di ieri, lunedì 17 maggio, il parco giochi a “Case Audisio” di San Defendente di Cervasca in via Monte Moro alla presenza della giunta comunale e dei rappresentanti dell’associazione “Merlo Group Aps”.



“Siamo felici – spiegano il presidente Agostino Aime, insieme al vice presidente Antonino Martini e il segretario Goffredo Giusto tutti membri della “Merlo Group Aps”, da sempre impegnata in progetti sociali con le scuole – di aver contribuito alla realizzazione di questa area giochi.”



“Ringrazio per il contributo ricevuto – ha commentato il primo cittadino Enzo Garnerone – che ha permesso di riqualificare la zona donandoci un gioco. Un plauso inoltre alla alla sensibilità dimostrata per il territorio cervaschese. Insieme all’amministrazione comunale si è provveduto a sostituire i giochi ormai obsoleti per la gioia dei bambini.”