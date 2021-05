Bra dice addio a Mario Orrico, Sovrintendente Capo della Polfer in congedo, aveva 65 anni

Una dolorosa perdita per la Polizia di Stato, ma anche per la città di Bra, che dice addio a Mario Orrico, Sovrintendente Capo della Polfer in congedo da qualche anno. L’uomo era originario di Marano Marchesato (Cosenza) ed è stato strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari all’età di 65 anni.