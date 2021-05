DDL Zan: il M5S di Cuneo chiede il sostegno del consiglio comunale

Quello che concerne il contrasto al fenomeno dell'omotranslesbobifobia, la misoginia e l'abilismo è - per il MoVimento 5 Stelle di Cuneo - un "vuoto giuridico di tutele ormai ingiustificabile".

Tanto che il gruppo consigliare rappresentato da Manuele Isoardi e Silvia Cina ha presentato una proposta di ordine del giorno a sostegno del ddl Zan.

Al centro della richiesta, secondo gli scriventi, c'è la corrispondenza con l'art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Nonostante in Europa dal 18 gennaio 2006 sia stata approvata la risoluzione per il contrasto legislativo al fenomeno dell'omotranslesbobifobia, la misoginia e l'abilismo, l'Italia ancora non si è dotata di una legislazione idonea.