Addio ad Aldo Bertolino, ex messo di Crissolo cordiale e disponibile con tutti

La chiesa di Santa Maria di Paesana ha accolto, stamane, il feretro di Aldo Bertolino, storico messo comunale di Crissolo morto lunedì all'età di 70 anni.

Nato il 1 febbraio del 1951, Bertolino da tempo lottava contro un male che non ha allentato la sua morsa. Si è spento all’interno della sua casa, in frazione Ghisola, a Paesana.

Nativo di Crissolo, ha sempre nutrito grande amore per l’alta Valle e per le “sue” montagne. Qui, da tutti era conosciuto ed ha avuto modo di esser stato apprezzato negli anni per la sua diponibilità, con tutti.

Un carattere cordiale, gentile, ma al tempo stesso sempre molto discreto. Una presenza, la sua, sempre distinta. Mai una parola fuori posto. Quando lo si incontrava, alla fine, il discorso arrivava sempre a toccare la sfera degli aneddoti negli anni accaduti a Crissolo, di cui serbava una memoria storica, anche per via del suo ruolo di messo.

E stamane, a Paesana, in tanti hanno voluto essere presenti per “dimostrare riconoscenza – così ha detto il parroco don Celestino Ribero – ad Aldo per quanto fatto nella sua vita”. C’era il gonfalone del Comune di Crissolo listato a lutto, con il sindaco Fabrizio Re, buona parte dell’Amministrazione e alcuni dipendenti comunali. E poi c’era tanta gente, tanti crissolesi che con gli anni hanno avuto modo di conoscere Aldo e di apprezzarne le sue doti.

Sul feretro, posato dal primo cittadino crissolese, il cappello bianco che per anni Aldo ha indossato nel suo servizio da messo comunale.

Don Riberto ha voluto partire dal Vangelo letto durante il rito esequiale, sinonimo “di ciò che anche Aldo ha dovuto affrontare nell’ultimo anno della sua vita”, per ricordare come anch’egli abbia “dovuto bere l’amaro calice della sua sofferenza, con la quale ha partecipato alla Passione di Gesù, fino al momento della sua morte”.

“Aldo – ha proseguito don Ribero nell’omelia – avrebbe voluto vivere serenamente gli ultimi anni della pensione, continuando a essere attivo e generoso come lo è sempre stato, ma ha dovuto fare conto con la grave malattia che lo ha colpito e che, poco per volta, ha avuto il sopravvento su di lui.

Le pesanti cure a cui si è sottoposto, che in principio, hanno dato giovamento, tuttavia non hanno potuto debellare il male”.

Don Ribero ha ricordato Bertolino per la stima che la comunità, crissolese e non solo, serbava di lui. Per la sua “cordialità, amicizia e disponibilità”: “Prima nel lavoro alla seggiovia del paese, poi soprattutto come messo comunale”.

Tutti sono stati riconoscenti per quello che Aldo ha fatto. La sua generosità è stata apprezzata anche nella vita parrocchiale del paese: “La Parrocchia, la cappella del Borgo, il santuario di San Chiaffredo hanno usufruito di tanti piccoli servizi offerti da Aldo, volontariamente e generosamente.

Il Signore ora lo accoglie come suo servo”.

Dopo il rito esequiale, la salma è proseguita per il cimitero di Crissolo, in alta Valle Po.

Bertolino lascia la mamma Maria, la compagna Valentina con la famiglia, la sorella Marisanna con il marito Michele, il fratello Lorenzo con la moglie Marina.