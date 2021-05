Fossano, piazza Castello ospita la presentazione dei ‘Titans Clouds’

La Onlus ‘Le Nuvole’ ha presentato ieri, nella splendida cornice della piazza Castello di Fossano, il progetto di cheerleading ‘Titans Clouds’. Una squadra di giovani diversamente abili che si sono messi in gioco tanto da competere il prossimo 2 giugno a Verona per i campionati nazionali di cheerleading.

L’associazione, che dallo scorso luglio ha sede a Fossano, sarà l’unica compagine composta da ragazzi e ragazze con disabilità a partecipare alla gara e lo farà assieme alla squadra ‘Alba cheer’ di cui fanno parte. Oltre ad aver posato per uno shooting assieme agli animatori, il gruppo si è esibito in qualche alzata, un antipasto in vista dell’evento che si svolgerà settimana prossima.

L’evento, che ha coinvolto anche gli sbandieratori degli Acaja, è stato organizzato in collaborazione con la Commissione pari opportunità. Non è mancata una rappresentanza della giunta comunale fossanese, con la presenza degli assessori Donatella Rattalino e Ivana Tolardo oltre alla presidente del consiglio Simona Giaccardi.

“E’ un momento molto importante - dichiara la presidente dell’associazione Isabella Berardo - dietro a questo risultato c’è stato un lavoro incredibile, durato quasi 2 anni, cosa che ci ha portati a creare questa magnifica squadra. E’ una grande soddisfazione poter andare ai campionati nazionali a Verona e, posso annunciare, che al 99% avremo la possibilità rappresentare la nazionale italiana negli Stati Uniti a Orlando.”