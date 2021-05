Cuneo, "Aspettando...l'estate al Parco"

In attesa dell’uscita del calendario con le proposte estive, il Parco fluviale Gesso e Stura propone una serie di attività con “Aspettando… l’Estate al Parco”, qualche assaggio di quello che sarà poi il calendario in uscita, come sempre, alla fine di giugno



Si parte sabato 29 maggio con una novità a cui il Parco ha lavorato nell’ambito del progetto europeo CClimaTT, che si è occupato della sensibilizzazione sui cambiamenti climatici: Change. Si tratta di una mostra interattiva allestita alla Casa del Fiume e nel suo giardino, pensata per far comprendere al meglio un tema così complesso come il cambiamento climatico. Lo si è fatto indagando diversi punti di vista, quello del climatologo, del geologo, del naturalista, del divulgatore scientifico, dell’artista e dell’attivista, attraverso le cosiddette “finestre del cambiamento”. Il Parco propone una serie di visite guidate alla mostra: sabato 29 maggio, mercoledì 16 e sabato 26 giugno, sempre alle ore 18, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

Inoltre domenica 6 giugno, dalle 17 alle 18.30, il Parco propone “Missione Natura. Un pomeriggio all’Oasi”, una visita guidata adatta a tutti, alla scoperta dell’Oasi naturalistica “La Madonnina” e dei numerosi abitanti di questa riserva naturale. A pagamento, con prenotazione obbligatoria, entro il giorno precedente.





Infine, da mercoledì 2 giugno, apre al pubblico il nuovo spazio multisensoriale “f’Orma. Il fiume a piede libero”. Situato in piazzale Walther Cavallera 13, proprio di fronte alla Casa del Fiume ed adiacente al nuovo Infopoint, f’Orma è a pochi minuti a piedi dal centro cittadino ma già completamente immerso nel Parco fluviale, di cui il visitatore potrà fare un’esperienza immersiva. Al suo interno il visitatore potrà sviluppare un contatto emozionale con la natura, e in particolare con l’acqua. Potrà scoprire i diversi ambienti che compongono il paesaggio fluviale camminando a piedi nudi, con ricadute positive sul benessere psico-fisico. Sentieri per il barefooting e stazioni basate sulla stimolazione multisensoriale permetteranno al visitatore di lavorare su propriocezione ed equilibrio. f’Orma è uno spazio completamente accessibile e inclusivo e pensato anche per i più piccoli, che potranno vivere un’esperienza speciale, in un percorso tematico alla ricerca di Gorg, il gigante d’acqua simbolo del fiume che scorre modellando il paesaggio e lasciando traccia del suo passaggio.

f'Orma sarà aperto, a partire dal 2 giugno, il sabato, la domenica e nei giorni festivi con due visite guidate la mattina, alle ore 10 e alle 11.30, e due al pomeriggio, alle 15.30 e alle 17, con prenotazione obbligatoria. Le tariffe promozionali per il mese di giugno saranno: 2 euro per gli adulti e 1 euro per i bambini fino a 10 anni.

Per informazioni e per prenotazioni telefonare allo 0171.444501 o scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.