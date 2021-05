Turismo, Graglia (FI): "Imminente il bando a supporto delle PMI che svolgono attività ricettive"

Il vicepresidente del Consiglio regionale e responsabile regionale di Forza Italia nel Dipartimento Turismo, Franco Graglia, ha in questi giorni sollecitato l’assessore Vittoria Poggio per l’attivazione del bando 2021 afferente alla legge regionale 18/99, rivolta a interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica.

Graglia ha spiegato come “in questo momento il comparto del turismo e della ricettività abbiano subito ingenti danni conseguenti al calo della domanda legata alle misure di chiusura o distanziamento sociale. E’ evidente che qualsiasi ritardo nella messa a bando di misure come quelle previste dalla LR 18/99 crea incertezza in un comparto che ha una alta aspettativa rispetto a tali interventi”.