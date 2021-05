Valanga in Valle d'Aosta: muore Davide Giletta, 49enne cuneese

Uno scialpinista cuneese, Davide Giletta, 49 anni, è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata verso le 15.30 di oggi, domenica 30 maggio, in Valle d'Aosta.

L'incidente è avvenuto nella zona sotto il rifugio Nacamuli al Col Collon di Valpelline, Valle del Gran San Bernardo, a quota 2700 metri.

La compagna di gita della vittima, coinvolta solo in parte dalla slavina, è riuscita a scendere più a valle, per dare l'allarme. Ha posto in essere le prime manovre di autosoccorso per disseppellire Giletta, salvo poi desistere, appena capito che da sola non sarebbe riuscita a estrarre il compagno, per scendere più a valle e lanciare la richiesta d'aiuto ai soccorsi.

Sono intervenute le squadre del Soccorso alpino della Valle d'Aosta e della Guardia di finanza. Ma i sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49enne.

La salma è stata portata ad Aosta per le operazioni di riconoscimento, che saranno affidate alla Guardia di finanza di Cervinia.