Cede un tiglio all’imbocco di viale Mellano, il monito del sindaco: “Aspettiamo che qualcuno si faccia male?”

Nonostante i forti temporali degli ultimi giorni, non è stato un fulmine o il forte vento a far crollare il tiglio situato all’inizio di viale Mellano, zona posta. Per fortuna l’albero non ha ceduto del tutto ma è rimasto incrinato verso l’aiutola sottostante, prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno proceduto al suo abbattimento.

Il fatto è accaduto domenica sera, intorno alle 22,30. Nessuno è rimasto coinvolto nell’episodio in quanto la città era ormai quasi deserta vista la vicinanza con lo scoccare del coprifuoco.

Un evento che il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha riportato sulle sue pagine social esprimendo qualche perplessità anche su altri alberi posizionati nel centro città. Si tratta di un chiaro riferimento a una questione da mesi al centro dell’attenzione fossanese, l’abbattimento o la preservazione dei tigli di corso Colombo.

“Il destino ha voluto che nessuno passasse sotto quell'albero in quel momento altrimenti sarebbe stato molto più grave - dichiara Tallone sulla propria pagina Facebook - Siamo ancora sicuri che non serva una sostituzione di alberi in alcune zone del centro cittadino?”

“Aspettiamo che ci siano auto distrutte o, peggio, qualcuno si faccia male? Non ho mai chiesto di togliere ‘polmoni verdi’ a Fossano, ma semplicemente di far vivere in sicurezza i nostri concittadini, nuove piantumazione con piante più adatte, non abbattimenti!”