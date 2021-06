Start a Saluzzo: oltre 7mila visitatori per artigianato, antiquariato e arte

Saluzzo è ripartita alla stragrande con Start. Successo di numeri anche per il secondo fine settimana con 7.181 passaggi registrati tra il 5 e 6 giugno nei diversi spazi della manifestazione: Casa Cavassa la mostra "Fare Luce" di Andrea Nisbet e la Mostra Nazionale dell'Artigianato, l'invasione dei 45 artigiani con il loro saper fare nel riscoperto ex Convento delle Orsoline, nei laboratori riaperti della Salita al Castello e in Via San Giovanni.

Altissimo gradimento per la 44° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo curata da Franco Brancaccio che ha riportato, dopo un anno di interruzione nomi famosi del settore ( 22 espositori) in Castiglia che sarà ancora protagonista questa settimana, regalando anche come accompagnamento la mostra collaterale “Le 100 Maddalene dalla collezione Rubiola” un percorso fra raffigurazioni di Maria di artisti veneziani, lombardi, piemontesi, liguri, emiliani, toscani, romani e napoletani ed esteri.

Soddisfazione degli organizzatori di Start che si consolida come rassegna e “si conferma anche in questa edizione come positivo modello di sviluppo e motore di energie positive": Ceramica Solelò, fra i protagonisti della Mostra Nazionale dell'Artigianato è stata selezionata tra i 10 finalisti del concorso “Artigianato del Cuore”, promosso dalla Fondazione Cologni per i Maestri d’Arte di Milano. Il vincitore, votato dal pubblico attraverso un like, avrà la possibilità di ricevere una somma di denaro da reinvestire nell’ampliamento della propria attività.

Curiosità e interesse riconfermati anche per le botteghe dell’artigianato e associazioni nell’alto centro storico. Successo per Epli e per il laboratorio creativo organizzato da “UR-CA Casa Laboratorio” per i più piccoli, all’antico palazzo comunale, polo creativo dei giovanissimi. Mostrando le opere di Philip Staniscia esposte all’antico palazzo comunale nella mostra “Rinascimento contemporaneo” ma anche, in modo particolare, proiettando su uno schermo la sua collezione intitolata “Big Hair”, la curatrice Maria Laura Silano ha ispirato i ragazzi nella realizzazione di personali e coloratissime opere d’arte. A seguire un interessante laboratorio musicale curato dagli educatori Luca Bertaina e Marianna Secondo.

Il fine settimana a Saluzzo sarà anche l'occasione per due interessanti appuntamenti di formazione: il primo, online e in presenza venerdì 11 giugno dalle 14.30 al Cinema Teatro Magda Olivero, è dedicato a "Saluzzo città storica e di paesaggio" con particolare attenzione al Piano di Manutenzione delle superfici di facciata del centro storico.

Il giorno dopo, in modalità online dal Cinema Teatro Magda Olivero a partire dalle ore 10, l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte propone un incontro di formazione intitolato "Un anno di arte, spettacoli, teatro, concerti, eventi cancellati".

