Lunedì il primo webinar del CISeM dedicato al ruolo strategico delle imprese sociali

La cooperazione di inserimento lavorativo come strumento di politica attiva del lavoro da valorizzare e come opportunità per la nostra provincia.

Lunedì 14 giugno il tema sarà al centro di un incontro online organizzato dal CISeM (Comitato Imprenditorialità Sociale E Microcredito) della Camera di Commercio di Cuneo.

Il CISeM svolge una importante azione di promozione di analisi ed indagini sull’economia locale, fornendo suggerimenti e proposte agli organi di governo camerali, stimolando iniziative volte a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese sociali, analizzando punti di forza e debolezza degli organismi del Terzo Settore, promuovendo la collaborazione in rete e per filiere tra organismi e tra imprese profit e non profit, tra enti pubblici e privati, incentivando la formazione e diffondendo inoltre la cultura imprenditoriale sociale.

Nel corso del 2021 il CISeM conta di realizzare tre webinar su temi di importanza strategica: la specificità del bilancio delle imprese sociali, la cooperazione di inserimento lavorativo ed il bilancio di 30 anni di istituzione della cooperazione sociale.

Lunedì 14 giugno, dalle 18 alle 20 si svolgerà il primo incontro dedicato al tema “L’ impresa sociale di inserimento lavorativo: Opportunità da valorizzare”.

Oltre al Presidente Alessandro Durando interverranno il prof. Carlo Borzaga, Presidente di Euricse e Direttore scientifico della rivista “Impresa sociale” e i rappresentanti della Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo “Il Laboratorio” di Dronero e della Società Cooperativa Agricola Sociale “Cascina Pensolato” di Fossano che porteranno l’esperienza di chi lavora quotidianamente in questo contesto.

“Il lavoro è la porta della cittadinanza sociale, per tutti, tanto più per le persone in difficoltà. In questa direzione le cooperative sociali di inserimento lavorativo sono uno strumento prezioso perché come prevede la legge hanno nel loro dna il favorire l’ingresso al lavoro delle persone svantaggiate – evidenzia il Presidente del CISeM Alessandro Durando -. "La nostra provincia può vantare non poche esperienze virtuose, che producono risultati sociali positivi. Conoscerne l’esperienza, valorizzarne la funzione a livello territoriale, contribuendo a farle crescere e a moltiplicarsi, è l’obiettivo di questo incontro del Cisem, ci auguriamo che sia l’inizio di un lavoro che possa portare molti frutti”.