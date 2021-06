Cinema&Vino: a Pollenzo serata omaggio a Nino Manfredi

Le luci del grande schermo incontrano migliori vini, per una serata all’insegna del gusto e della cultura. Dopo la prima fortunata edizione dello scorso anno, dedicata a Fellini, Valeri e Sordi, giovedì 17 giugno dalle 19 torna a Pollenzo “Cinema&Vino”.



L’evento, organizzato dalla Banca del Vino in collaborazione con il Comune di Bra, si svolgerà nel cortile dell’Agenzia (piazza Vittorio Emanuele II 13, Pollenzo) e sarà dedicato al grande Nino Manfredi, a 100 anni dalla sua nascita.



A partire dalle 19 sarà possibile effettuare degustazioni di calici e piatti a cura della Banca del Vino, con ospite speciale il Vermouth di Torino. A seguire, la proiezione della pellicola “Straziami ma di baci saziami” di Dino Risi, commedia all’italiana con cast d’eccezione, Nino Manfredi su tutti.



L’ingresso e la proiezione sono gratuiti, degustazioni (facoltative) a pagamento. Posti limitati, prenotazione necessaria chiamando l’Ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.



Il calendario di cinema all’aperto organizzato dal Comune di Bra prenderà il via il , per nove appuntamenti sotto le stelle ai Giardini del Belvedere, tutti i giovedì alle 21.30 (ingresso su prenotazione, 3 euro). La prima pellicola in programma sarà “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, con protagonista Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue.