Si cerca un anziano torinese scomparso a Monforte d'Alba

Scattate ieri, proseguono a Monforte d’Alba le ricerche di un uomo classe 1943 scomparso nel centro langarolo.

L’uomo, Pasquale Foglio, residente a Torino, era a pranzo con alcuni familiari in un ristorante del paese quando si è allontanato per recarsi in bagno, senza però più fare ritorno.

Vane le ricerche tentate dapprima dai parenti, che nel pomeriggio hanno poi lanciato l’allarme. E’ quindi scattato il piano di ricerca persona coordinato dalla Prefettura e che al momento coinvolge i Vigili del Fuoco, che hanno istituito un posto di controllo in paese e che in mattinata dovrebbero operare anche con l’ausilio di unità cinofile, gruppi di volontari della Protezione Civile e i Carabinieri del Comando di Bra.

Chiunque lo avesse incontrato o lo vedesse e pregato di contattare immediatamente i Vigili del Fuoco al numero 0171/329.115 .