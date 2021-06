Bra, tre generazioni di Cavalieri della Repubblica a casa di Luciano Cravero

Ciliegina sulla torta per Luciano Cravero, che lo scorso 2 giugno, a Bra, ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”, confermando la stirpe di Cavalieri della famiglia, giunta alla terza generazione con il papà Giovanni ed il figlio Walter.

Una cerimonia diversa da quelle standard, in quanto soggetta alle disposizioni anti Covid, ma proprio perché diversa, speciale e intensa. L’onorificenza è il riconoscimento all’impegno e allo spirito di servizio quotidiano che premia i cittadini meritevoli che si sono resi benemeriti nei confronti della Repubblica, proprio come lui.

Il grande successo è legato alla vasta collezione, che negli anni ha richiamato turisti stranieri, comitive di pensionati, scolaresche, gruppi di appassionati. Tutti hanno espresso sensibili apprezzamenti per questo polo di cultura ciclistica al decimo posto in Italia. Il tenace presidente lo ha fortemente voluto per collocare i cimeli raccolti lungo un’intera vita o che gli sono giunti in dote da amici, amatori e professionisti.