Rejoicing Gospel Choir presenta "Thank You", concerto alla Chiesa di San Giovanni in Alba

Giovedi 24 giugno alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Giovanni in Alba il coro albese Rejoicing Gospel Choir presenterà “Thank You”, un concerto Gospel & Spiritual per festeggiare il Santo patrono a cui è dedicata la chiesa ma anche un concerto che sia simbolo di rinascita, ringraziamento e speranza.





L’evento è organizzato dall’Associazione San Giovanni, in collaborazione con l’Associazione Turismo in Langa e con il contributo della Fondazione CRC.

Il concerto è a ingresso gratuito, ma contingentato, fino ad esaurimento posti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid19.



La prenotazione è fortemente consigliata telefonando allo 0173-364030 oppure compilando il form sul sito www.sangiovannialba.it