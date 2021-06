Incidente stradale questa mattina, venerdì 18 giugno, in frazione Piglionasso di Revello.

Per cause in corso di accertamento, un'auto ha urtato contro un camion, finendo la sua corsa nel prato. A bordo c'erano due persone che sono rimaste ferite.

Al momento non sono note le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Saluzzo e l'emergenza sanitaria.