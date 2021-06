Recuperati in buone condizioni i due ventenni francesi bloccati in alta Valle Stura

Sono stati recuperati in buone condizioni i due escursionisti francesi, entrambi ventenni, rimasti blocati durante una passeggiata in alta Valle Stura, nei pressi della parete delle Barricate sopra Pietraporzio.

L'allarme era scattato prima delle 15, quando i due giovani avevano chiamato i soccorsi dicendo di non essere più in grado di avanzare né di tornare indietro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, nucleo speleo alpino fluviale, con la squadrea di terra e con l'elicottero. Intervenuta anche la locale squadra del soccorso alpino, che ha partecipato alle operazioni di recupero, avvenuto poco fa, con diverse manovre di corda dall'elicottero.

I due giovani erano in una zona molto impervia e hanno prudenzialmente deciso di restare fermi in quanto si sarebbero potuti mettere in pericolo. Le ricerche e le perlustrazioni aeree sono durate un'ora abbondante, nonostante l'ausilio del geolocalizzatore.