Anche a Busca le vaccinazioni in farmacia

Anche a Busca sono iniziate le vaccinazioni in farmacia. Possono essere vaccinati in farmacia i cittadini piemontesi dai 18 ai 79 anni in buona salute (non i soggetti fragili).

Due sono le modalità di prenotazione: direttamente in farmacia, portando con sé la tessera sanitaria, oppure collegandosi a www.ilPiemontetivaccina.it, dove un’apposita schermata porta all’elenco delle farmacie che effettuano le vaccinazioni e consente di scegliere la preferita tramite una ricerca con il codice di avviamento postale o con il nome della farmacia; una volta selezionata, si aprirà l’agenda della singola farmacia con la disponibilità degli orari e, a quel punto, si potrà prenotare l’appuntamento.



Per avere tutte le informazioni sia sulle vaccinazioni sia sul tema della pandemia e su come sia affrontata a livello piemontese, venerdì prossimo, 25 giugno, alle ore 20,30 al cinema Lux e in streaming sul canale YouTube del Lions Club Busca e valli gli esperti, tra cui l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, e il direttore di Medicina e chirurgia d'urgenza dell'ospedale Santa Croce e Carle, Giuseppe Lauria, incontreranno la popolazione in una serata dal titolo “Covid-19: passato, presente e futuro”. Organizza il Lions club Busca e Valli con i patrocini di Città di Busca, Asl CN1, AO Santa Croce e Carle Cuneo. Ingresso libero. Info:338.5255441



“Ci auguriamo di essere prossimi alla vera uscita dal tunnel della pandemia – dice il sindaco Marco Gallo - e ci complimentiamo con il Lions Clib Busca e Valli che con questa iniziativa offre a tutta la popolazione, sia in presenza al Lux, sia in streaming, la preziosa opportunità di chiarire con alcuni esperti i vari aspetti attuali e futuri della situazione. E’ infatti necessario rivolgersi a chi conosce ed affronta ogni giorno, fin dall’inizio, questa lunga emergenza, per comprendere i reali termini delle questioni e per ovviare alle false notizie che continuano a circolare”.



“Invitiamo a partecipare – aggiunge il consigliere comunale delegato alla Sanità Jacopo Giamello - perché è importante esporre eventuali dubbi ed è lecito chiedere chiarimenti, quando, come in questo caso, si ha la possibilità di ottenere risposte da chi conosce, studia la situazione e agisce contro la pandemia nelle strutture a noi più vicine”.



Parleranno: Giuseppe Lauria direttore di Medicina e chirurgia d'urgenza dell'ospedale Santa Croce e Carle sul tema “La riorganizzazione del Pronto Soccorso dopo l'impatto”, Claudia Fruttero direttrice della Farmacia Ospedaliera sul tema “Cosa succede quando aumentano le richieste di farmaci e presidi”, Luigi Genesio Icardi assessore alla Sanità della Regione Piemonte sul tema “Come il Piemonte ha affrontato la pandemia”, Elide Azzan direttrice generale dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo sul tema “L'ospedale tra ritorno alla normalità e nuovi percorsi”, Giuseppe Guerra direttore generale dell'AslCN1.



L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.