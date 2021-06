Un murales per la scuola dell'infanzia Centro Storico di Bra

Un annaffiatoio volante, sorretto dall’invisibile mano della fantasia, regala alla terra gocce d’acqua fresca e generosa.

Api sorridenti che volano di fiore in fiore, farfalle colorate volteggiano e disegnano nell’aria improvvise traiettorie, coccinelle con elitre aperte e ali spiegate salgono come razzi nel cielo sempre più blu.

Sono alcuni dei dettagli del murales disegnato dai bambini e dalle maestre che oggi anima il cortile di ingresso della Scuola dell'Infanzia Sant'Andrea Centro Storico di Bra. “Natura in movimento”, “Orto danzante”, così potrebbe essere intitolato l’allegro giardino dei bimbi.

La Scuola da anni utilizza l’Orto come strumento didattico e educativo. Nell’Orto i bambini osservano il mutare delle stagioni, coltivano il sentimento di rispetto nei confronti della natura, costruiscono il sapere legato alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente. Attraverso l’Orto apprendono molti concetti in modo intuitivo, imparano facendo, sviluppano la manualità e comprendono il rapporto reale e pratico con gli elementi di natura che li circondano. Imparano a prendersi cura e ad aspettare che le cose crescano e si trasformino.

"In alto, a destra del murales, si legge l’anno scolastico in cui è stato realizzato, 2020-2021, di certo un anno poco sereno e gioioso e tutti, per tanto tempo, ci ricorderemo il perché".

Ma oggi, entrando in cortile da via Beato Valfrè, è impossibile non volgere lo sguardo a sinistra, è impossibile non sorridere e sentirsi sollevati. Per fortuna, anche la bellezza è contagiosa e come spesso accade, sono i bambini a farci da maestri.