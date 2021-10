Ad Alba l’Academy per i professionisti del settore Horeca del sud Piemonte (FOTO)

Nel pomeriggio di giovedì 24 giugno 2021 è stata presentata AlbaHORECAcademy, spin-off di Alba Accademia Alberghiera.

Dedicata ai professionisti del settore horeca è nata per fornire gli strumenti e la formazione necessaria agli imprenditori e agli operatori del settore e vanta il supporto dei principali attori della filiera: associazioni di categoria, fornitori, distributori, marchi e produttori. Sono intervenute importanti realtà Horeca del sud Piemonte, del settore enogastronomico e turistico del nostro territorio e anche i rappresentanti della Federazione Italiana Barman che ha scelto Alba Accademia Alberghiera per la sua antenna in provincia di Cuneo.

L’offerta formativa di AlbaHORECAcademy è articolata in percorsi pensati per chi ha aperto da poco o sta per aprire un locale e in una serie di approfondimenti su tematiche specifiche, dal bartending all’aperitivo, dal coffee tender alle certificazioni internazionali sul vino WSET.

L’intento è quello di fornire ai professionisti di oggi e di domani gli strumenti per promuovere e gestire il proprio locale, dando una nuova visione sulla ristorazione contemporanea e sulla qualità dei servizi necessaria per soddisfare i clienti.

Durante gli interventi è emerso come più di un anno di emergenza sanitaria abbia lasciato sul campo molti imprenditori di questo settore e che, proprio in questo contesto, ci sia ora bisogno di un ulteriore slancio di competenza e conoscenza, perché maggiore qualità e professionalità sono l’arma vincente per la ripresa.

Sono fondamentali una formazione all’imprenditorialità e una tensione verso la qualità sia da parte degli imprenditori sia da parte del personale addetto. I corsi di AlbaHORECAcademy puntano proprio a creare cultura d’impresa, cultura del servizio e cultura della qualità, come investimento per il futuro del settore Horeca.

Al termine della conferenza i partecipanti hanno assitito a tre LiveDemo tenute da alcuni degli Chef, Bartender e CoffeeArtist che condurranno i master horeca in partenza da settembre 2021.