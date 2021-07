Economia circolare e vendita straordinaria nei mercatini solidali di Emmaus a Boves e Cuneo

C’è stata una grande partecipazione alla vendita straordinaria che Emmaus Cuneo ha organizzato nella giornata di sabato 26 giugno nei propri mercatini solidali dell’usato di Via Mellana, 55 a Boves e di via Dronero, 6/A a Cuneo.

Una vendita che ha fruttato un incasso di euro 3.923,00. Emmaus Cuneo ha quindi già inviato in data odierna la cifra di 4.000,00 euro ad Emmaus Internazionale: 2000 saranno destinati alla solidarietà internazionale in tutto il mondo e 2000 per l’emergenza pandemica in India tramite le realtà locali di Emmaus.

Durante la vendita straordinaria è stato anche distribuito il bilancio ecologico e sociale del 2020 di Emmaus Cuneo che ha messo in evidenza l’importanza del lavoro di Emmaus a livello provinciale dal punto di vista economico, ecologico e sociale. Economia circolare, impegno civile a fianco dei più poveri e lotta alle cause di miseria e sofferenza.

L’attività di Emmaus continuerà come al solito con i ritiri a domicilio di mobili, vestiario e oggetti vari ancora rivalorizzabili contattando il numero 0171.387834 e con i mercatini solidali dell’usato di Boves (aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30) e di Cuneo (aperto il martedì e il venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 e il sabato dalle 15,30 alle 19,00).

Negli stessi mercatini e negli orari di apertura è possibile anche donare materiale che può essere rivalorizzato.

Emmaus coglie anche l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato all’iniziativa o che hanno contribuito acquistando e/o donando materiale e li invita a continuare a collaborare per poter continuare a costruire un futuro più solidale e sostenibile per tutti.