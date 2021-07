Paura sull'autostrada: tir contromano sulla A6 fermato dalla Polizia Stradale

Attimi di paura per un tir contromano lungo l'autostrada A6. L'allarme è stato lanciato questa mattina attorno alle ore 7 all'altezza di Millesimo.



Secondo quanto riferito, il mezzo pesante stava procedendo in direzione Savona. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale della sottosezione di Mondovì.



Il mezzo pesante è stato intercettato e fermato dagli agenti della polstrada. Sono in corso gli accertamenti del caso.