Giro d'Italia donne, la Van der Breggen vince la Boves - Prato Nevoso

Una vittoria in solitaria, dopo l'attacco arrivato a 7 km dall'arrivo di Prato Nevoso, per la campionessa del mondo Anna Van der Breggen. Dopo la partenza da Boves, nella seconda tappa del Giro d'Italia donne, la 31enne olandese della Sd Work ha trionfato in solitaria sulla salita finale ai 1607 metri di Prato Nevoso. Prima delle italiane, e quarta all'arrivo, Marta Cavalli, staccata di 1’53” dalla maglia rosa, detentrice anche delle maglie verde e ciclamino.