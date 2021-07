"Nel mio locale non trasmetterò la finale degli Europei, non me la sento di gestire ciò che potrebbe accadere"

Ci raccomandiamo, in caso di vittoria, di Festeggiare con un minimo di buonsenso civico!".

Una scelta che commercialmente lo danneggia ma, evidenzia Michele Trapani, "ciò che accade dentro e fuori dal locale è una mia responsabilità e non sono in grado di garantire una situazione di sicurezza all'esterno. Non voglio fare lo sceriffo, non è il mio compito. Io devo lavorare. Dopo aver visto le scene di ieri sera, ho deciso di fare questa scelta. Non giudico chi mostrerà la partita, semplicemente non mi sento di assumermi la responsabilità di gestire ciò che potrebbe succedere in caso di vittoria.

Trapani continua: "Sono un tifoso del Milan e un amante del calcio, ho tramesso le finali di Champions. So di cosa sto parlando, so cos'è il tifo. Ma quello che si è visto ieri sera è un'altra cosa. La gente, specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto, non è più in grado di gestire le emozioni. Ripeto: non giudico nessuno né voglio fare polemica. Ammetto solo di non sentirmela di trovarmi a gestire una folla impazzita".