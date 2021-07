Ana Monviso: nel nuovo direttivo delle Penne nere tre vicepresidenti

Per la prima volta dopo le votazioni si è riunito ( martedì sera) il nuovo consiglio direttivo della sezione Ana Monviso di Saluzzo che ha visto riconfermato, per il prossimo triennio, alla presidenza delle Penne Saluzzesi Piergiorgio Carena.

Nella seduta sono stati eletti i tre vice presidenti: il più votato Enzo Desco sarà come la volta scorsa anche vicario e referente per la valle Po, Bronda e Infernotto.

Mauro Barbieri sarà vice presidente e referente per la valle variata e Pier Franco Bainotti vice presidente per la zona di pianura.

Il metodo adottato per l'elezione e stato quello di chi ha ottenuto più presenze personali. Altre cariche sono state assegnate ad alcuni consiglieri e non della sezione. Nella medesima seduta è stato nominato il vice sindaco di Saluzzo Franco Demaria amico degli alpini con la consegna allo stesso del cappello previsto per tali soci.