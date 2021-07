SS21 "della Maddalena": lunedì 19 luglio via ai lavori di risanamento della pavimentazione

A partire da lunedì 19 luglio Anas avvierà il risanamento profondo della pavimentazione tra le località Villaggio Primavera e Bersezio sulla statale 21 “della Maddalena” nel Comune di Argentera, in provincia di Cuneo.



Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, che prevedono il ripristino della pavimentazione fino a 20 centimetri di profondità, fino al 5 agosto sarà in vigore il senso unico alternato. Qualora durante il fine settimana l’avanzamento delle fasi di lavoro non consenta di sospendere la limitazione, la circolazione in corrispondenza dell’area di cantiere sarà regolata tramite movieri.



Sempre a partire da lunedì 19 sarà avviato l’intervento di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza previa la costruzione del basamento in cemento armato per un tratto di circa 300 metri nell’ambito del territorio comunale di Sambuco.



Anche in questo caso sarà attivo il senso unico alternato. Il completamento dell’intervento è previsto entro fine agosto con sospensione della limitazione durante i festivi e prefestivi. Qualora le attività di cantiere non consentano di sospendere la limitazione, la viabilità lungo il tratto sarà gestita dai movieri.