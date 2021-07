A Mondovì torna l'attesissimo Campionato di Bocce Quadre

Sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 Piazza Maggiore farà da cornice alla competizione che si svolgerà in occasione della 53^ edizione della Mostra dell'Artigianato e in collaborazione con l'Associazione "La Funicolare".

Tante le novità di quest'anno: dalle rarissime "angurie cubiche" che saranno realizzate da Andrea Bertone, amico delle BQ, conosciuto in tutta la Granda per le "zucche giganti", al concorso fotografico che mette in palio più di 500 euro, in collaborazione con Assne Fotografica Mondovì Photo, Foto Renata e Magic Foto Video. Il Regolamento si può consultare sulle pagine social della Associazione BQ.