Incidente sulla A6 tra auto e camper all'altezza di Niella Tanaro: nessun ferito grave

Incidente sull'autostrada A6 questo primo pomeriggio, domenica 1 agosto, a Niella Tanaro in direzione Savona.

Coinvolti un autocaravan e un'auto che nello scontro si è ribaltata.

Quattro persone ferite, tutti occupanti della macchina, sebbene in maniera non grave: tre persone sono state soccorse come codici verdi e uno giallo, in condizioni di media gravità, è stato trasportato a Mondovì. Illesi gli occupanti del caravan.

Sul posto due ambulanze, i Vigili del Fuoco di Mondovì e la polizia di Mondovì per i rilievi.