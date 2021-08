Cassa Edile di Cuneo: riconosciuti i premi di fedeltà e i sussidi di studio per l’anno 2021

La Cassa Edile di Cuneo ha riconosciuto nel mese di giugno 23 riconoscimenti per 30 anni di attività nel settore e 33 per 25 anni di lavoro nel settore edile.

Sono altresì stati erogati agli studenti meritevoli aventi diritto 110 sussidi di studio.

Nonostante il quadro congiunturale sia ancora difficile per il settore delle costruzioni, pur delineando una ripresa nell’ultimo periodo, anche questo anno la Cassa Edile di Cuneo ha erogato un importo pari a Euro 67.500,00 per Fedeltà al lavoro e per Euro 35.201,00 per Sussidi di studio.

In ottica di prudenza e viste le limitazioni ancora attuali per lo svolgimento di eventi in presenza, la consueta cerimonia di consegna è stata rinviata, seppur con grande rammarico, a giorni migliori. L’ente conta di poter programmare più avanti e in tutta sicurezza, anche grazie alle vaccinazioni, una cerimonia in presenza, alla quale gli insigniti per l’anno corrente e per quello passato possano partecipare per un pubblico riconoscimento, una fotografia in ricordo dell’importante traguardo e un momento di festeggiamento condiviso.

In allegato l'elenco dei premiati