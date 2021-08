Al via l'Anima Festival a Fossano: il primo appuntamento è con Piero Pelù

L'Anima Festival sbarca a Fossano grazie alla sinergia tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Arturo Toscananini per il secondo anno con la grande musica in Piazza Castello.

"La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?" il commento di Piero Pelù.

Appuntamento dunque per le 21 di sabato 7 agosto in Piazza Castello, ingressi dalle ore 19 con carta d'identità e Green Pass (o tampone negativo valido); biglietti ancora in vendita presso la tabaccheria La Scaletta di Fossano o su ticketone.