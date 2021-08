Trapianto di capelli: tutto quello che dovete sapere

C'è qualcosa di più terrificante che perdere i capelli? La calvizie è un fastidio che molte persone (uomini e donne) affrontano. Nel tempo sono state sviluppate molte soluzioni per rimediare a questo e oggigiorno gli impianti per capelli sono una di queste, mostrando risultati molto incoraggianti. Però le domande che sorgono subito spontanee sono: qual'è il prezzo dell'impianto di capelli che bisogna ipotizzare e con quali risultati?

Che cos'è un trapianto di capelli?

Il trapianto di capelli è un atto chirurgico eseguito da uno specialista (dermatologo o chirurgo estetico). Il suo obiettivo è ricreare capelli più folti sulla parte calva. Il trapianto di capelli è semplicemente il trasferimento dei follicoli piliferi nell'area ricevente del cuoio capelluto dall'area donatrice. Al giorno d'oggi, ci sono diversi metodi di trapianto di capelli, i più popolari dei quali sono FUT (Follicular Unit Transplant ) e FUE (Follicular Unit Extraction ).

La differenza tra FUT e FUE

La tecnica FUT prevede la rimozione di una piccola parte di tessuto del cuoio capelluto, da cui verranno estratti i follicoli piliferi del paziente. La selezione e la rimozione avviene di solito nella parte posteriore del capo e più precisamente la nuca, che è considerata la migliore area donatrice sul corpo. La tecnica FUE è spesso la più nota al grande pubblico, perché presenta molti vantaggi. Proposta a pazienti da quasi 30 anni, questa soluzione è spesso preferita perché la sottigliezza degli strumenti dovrebbe limitare le tracce di prelievo e incisione. Gli innesti vengono estratti dalla zona della corona con uno strumento di 1 mm di diametro. Quando lo specialista prende le unità follicolari, estrae unità che possono contenere da 1 a 5 capelli.Quali sono i rischi di un trapianto di capelli?Il trapianto di capelli è un'operazione che non presenta quasi nessun rischio per la salute. Il suo successo è più facile quando il paziente ha una buona circolazione del cuoio capelluto. Tuttavia, anche nel caso opposto, l'attrezzatura di intervento utilizzata dallo specialista è sufficientemente adeguata per garantire il successo dell'operazione. Attualmente, i centri di trapianto di capelli più accreditati, come ad esempio HairPalace, sono i più richiesti perché garantiscono sempre ottimi risultati.