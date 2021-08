E' Daniele Cartolaro la vittima dell'incidente mortale di Cortemilia

E' Daniele Cartolaro la vittima del grave incidente di questa mattina a Cortemilia.

L'uomo, residente a Trofarello, nel Torinese, era in sella alla sua Ducati Panigale quando, per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Alba, ha perso il controllo della moto. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada, da quanto si apprende, posto all'uscita di due curve.

La sua corsa è finita contro un guard-rail di protezione posto lungo la strada provinciale 429, in direzione Castino.

Per soccorrere l'uomo sono intervenuti il 118, con ambulanze ed elisoccorso e i Vigili del fuoco di Alba e Santo Stefano Belbo. Giunti sul posto, i sanitari hanno appurato che le condizioni del 44enne erano disperate e, nonostante i soccorsi, l'equipe del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte di Cartolaro.

La strada è a lungo rimasta bloccata onde permettere le operazioni di soccorso.

Sulle strade della Granda, si tratta del secondo incidente mortale in nemmeno 24 ore. Ieri pomeriggio, un altro centauro ha perso la vita sul Colle della Maddalena, dopo aver investito con la moto un capriolo. Ferita una seconda persona, in sella alla stessa moto, trasportata in ospedale in codice giallo.