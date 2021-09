L'AslCn1 apre alle vaccinazioni con accesso diretto per tutte le fasce in sette sedi

Sarà estesa a tutta la popolazione la possibilità di vaccinarsi negli hub dell'AslCn1. L'apertura a tutte le categorie di persone sarà attiva dal 6 al 15 settembre: resta comunque prioritaria la vaccinazione agli over 60, al personale scolastico e ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Nella settimana in questione ci si potrà presentare in sette centri vaccinali individuati dall'azienda ospedaliera sul territorio.



Da lunedì prossimo e fino a metà settembre dalle 8,30 ale 18,30 si potrà accedere liberamente a Savigliano (Crosà Neira in piazza Misericordia), Saluzzo (Pala Crs - via don G. Soleri, Foro Boario), Cuneo (Movicentro, presso la tendostruttura allestita in Corso Monviso), Borgo San Dalmazzo (Ex officine Bertello in via Vittorio Veneto 19), Mondovì (Valauto, in via Torino 77) e Fossano (Sito Protezione Civile in via Granatieri di Sardegna, 1).

Mentre dal lunedì al venerdì in orario 10,30-13 sarà possibile vaccinarsi presso il centro vaccinale del presidio ospedaliero di Ceva, allestito in Regione San Bernardino, 4.



Per accedere ai centri e procedere alla vaccinazione contro il Sars-Cov2 bisognerà aver compiuto i 12 anni compiuti e in caso di minorenni si dovrà accedere accompagnati da almeno un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione.



L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.