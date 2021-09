Due meravigliosi cuccioli vi aspettano

Oggi il Pinco Pallino vuole presentarvi quattro nuovi arrivi:

-nella prima foto potete vedere due cuccioli di circa 4/5 mesi, un maschio e una femmina… non facciamoli crescere in canile, doniamogli una famiglia in cui sentirsi al sicuro.

-nella seconda foto Balun, un maschio di taglia piccola, molto dolce e ubbidiente.

-nella terza foto Tania, una timida e dolcissima femmina di taglia piccola.

I nostri ospiti vi aspettano!



Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club