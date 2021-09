Da venerdì 3 settembre parte il Settembre Verzuolese

Grande entusiasmo per questa edizione del Settembre Verzuolese che prende il via venerdì 3 settembre, alle ore 15,30, con la visita guidata all'Antica Parrocchiale dei SS Filippo e Giacomo. Alle ore 18 si terrà la conferenza Dante nelle Terre del Monviso, a cura del Prof.Dario Balocco. L'evento è organizzato dall' Unione montana Valle Varaita in collaborazione col Comune di Verzuolo e si svolgerà presso Palazzo Drago.

Alle ore 20 è il momento della Cena a Villa di Verzuolo.

Ingresso solo con greenpass o tampone negativo nelle ultime 48 ore. La prenotazione obbligatoria va fatta presso i punti indicati nella locandina allegata in fondo. Massimo 170 tavoli da 6 persone come da DPCM.

Il menù: Affettato, Antipasto Piemontese, Risotto ai Funghi, Brasato con Contorno, Formaggio, Bonet. Acqua compresa. Adulti € 16 - bambini fino a 10 anni € 10 - fino a 2 anni gratis.

Dalle ore 21,15 il primo Folk Festival delle Corali Piemontesi con la partecipazione delle Mondine e con la presentazione di Sonia De Castelli e Loris Gallo. Ospiti della serata: Allegri Sognatori, I Ritrovati e i Marentin.

Ingresso € 5 - Cena più serata: € 20

Sabato 4 settembre 2 proiezioni del cortometraggio: Carte Scoperte: Sguardi su Dante, il primo spettacolo alle ore 20,45 e il secondo alle 22. Ingresso solo con greenpass o tampone negativo nelle ultime 48 ore. Occorre la prenotazione da eseguirsi presso i punti indicati in locandina.

Domenica 5 settembre, dalle ore 9, si svolgerà l'escursione naturalistica sul territorio verzuolese. Info e prenotazioni: Segnavia - Porta di Valle - Tel 0175.689629.

Alle ore 12,30 a Villa di Verzuolo sarà possibile partecipare al pranzo, con menù: Insalata Barotta, Tomino Fresco con Bagnetto Verde, Lasagne con Ragù di Coniglio, Bollito con Salse, Formaggio, Pesche Ripiene. Acqua compresa. Adulti € 19 - bambini fino a 10 anni € 12 - fino a 2 anni gratis.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 14,30 si potranno visitare tutta una serie di esposizioni e mostre, e far partecipare i bambini ai laboratorio o a divertirsi con la magia di strada.

Alle ore 20 La Marchesa e il Turesan vi invitano alla 1^ Edizione del Carnevale Estivo alla Villa di Verzuolo, con cena in costume e musica.

Qui sotto la locandina dove trovare tutte le indicazioni e i contatti per le prenotazioni.