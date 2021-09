Prof senza Green Pass non viene fatto entrare a scuola: la denuncia accolta e trasmessa in Procura

In riferimento all'articolo sul professore Matteo Barale che ieri, mercoledì 1° settembre, non è stato fatto entrare all’istituto superiore Bianchi-Virginio di Cuneo perché sprovvisto di Green Pass, dobbiamo rettificare che la denuncia è stata fatta.

Chiarendo nuovamente la questione con le forze dell'ordine è risultato che la denuncia è stata raccolta e trasmessa in Procura perchè sarà la Magistratura a stabilire se c'è stato reato nel comportamento della scuola che comunque risponde a una direttiva nazionale.

Il professore ha contestato il fatto di non essere stato fatto entrare al lavoro, rifacendosi al regolamento europeo che garantisce il principio di non discriminazione di coloro che non sono vaccinati.

"Non sono un no vax, ma un free vax. Rispetto le idee di tutti ma cerco di farmi delle domande e andare a fondo. Non è detto che non farò il vaccino, ma ne devo essere convinto", precisa Barale.