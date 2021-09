Dal 13 al 19 settembre la Fitwalking Solidale Virtual Edition

La sesta edizione della Fitwalking Solidale 2021 sarà in parte virtuale: il Comitato organizzatore ha pensato al modo più sicuro per permettere che l’evento benefico possa svolgersi in tutta sicurezza in un periodo in cui non siamo ancora usciti del tutto dalla pandemia: coloro che avranno acquistato il pettorale (in vendita da domani martedì 7 settembre nei punti riportati qui sotto), che comprende un gadget già alla consegna, potranno seguire ognuno per conto proprio o in piccoli gruppi e nei momenti che più desiderano nella settimana dal 13 al 19 settembre uno dei tre tragitti proposti e segnalati sul percorso, scattarsi un selfie e pubblicarlo su Facebook taggando la pagina ufficiale Fitwalking Solidale Busca e a partire dalle ore 19 del 19 settembre per i più fortunati ci saranno premi a sorpresa. Oppure per poter vincere i primi si può taggare anche il selfie con le mascotte Fit & Walky che saranno presenti in cluni negozi del centrocittà nel corso della stessa settimana.



Domenica 19 settembre, con il patrocinio della Città e con l'organizzazione di Assoimprese Busca, nelle vie del centro ci sarà il momento conclusivo della manifestazione: il Lions Club Busca e Valli effettuerà lo screening del Diabete e la Camminata Strides “I Lions contro il Diabete”, dalle ore 9 negozi aperti con esposizione esterna, dalle ore 12 pranzo nei punti ristoro segnalati, tutto il giorno in piazza Santa Maria animazione per bambini con il Ludobus, in piazza della Rossa la compagnia Artiglio del drago, dalle 14.30 animazione musicale in piazza della Rossa con i Gecko, in piazza Santa Maria durante la giornata giro in calesse gratuito per chi presenta il buono allegato al pettorale Fiwalking. Tutte le informazioni al seguente numero di telefono: 334.3781111.



- Anche Giornata meteorologica e mostra fotografica

Nello stesso giorno si conclude la Giornata della meteorologia al castello del Roccolo con i Ciceroni del clima e l’associazione Busca Fotoclick inaugura la mostra ‘Radici’, ritratti fotografici di Paolo Viglione, a partire dalle ore 11 nella galleria Casa Francotto.



“Ringraziando gli organizzatori di tutti questi eventi – dice il sindaco Marco Gallo - ci auguriamo che 19 settembre possa rappresentare un momento di gioia e di svago per tutti e un altro segnale positivo di ripresa”.



- Punti vendita pettorali

Busca: bar Città, via umberto i 86; cartoleria La Bianca, via Roberto d’Azeglio 15, Ottica foto Buschese, via Luigi Cadorna 25, San Chiaffredo Tabacchi e papiri, via Laghi di Avigliana 7

Caraglio: Cafe of tampa, via Roma 23